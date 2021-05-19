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Kurumlarda sosyal sorumluluk ama nasıl?

Dünyanın İK’sı’nda Ayşe Nazmiye Uça, İnsan Kaynakları Direktörü Selim Utku’yu ağırladı.

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Dünyanın İK’sı’nda bu hafta Ayşe Nazmiye Uça, İnsan Kaynakları Direktörü Selim Utku’yu ağırladı. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini değerlendiren Selim Utku, koşu ve sosyal sorumluluğu 10 yıldan beri nasıl birlikte götürdüğünü anlattı. Yayında kurumların bazı sosyal sorumluluk projelerinin “sosyal sponsorluk” formuna dönüşebildiğine de dikkat çekildi.

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