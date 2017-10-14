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Kuşadası'na bin 785 turist geldi

Çoğunluğu ABD vatandaşı bin 785 turisti taşıyan 2 gemi Ege Port Limanı'na giriş yaptı
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