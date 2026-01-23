Kuşadası’nda sel suları denizi kahverengiye boyadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel ve taşkınlar meydana geldi. Yoğun yağış sonrası plajda yarıklar oluşurken, denize ulaşan sel suları denizin renginin değişmesine neden oldu.

Aydın’ın batı bölgelerinde görülen sağanak sonrası oluşan sel baskınlarının izleri silinmeye çalışılıyor. Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaşanan taşkınlar nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı, çok sayıda sokak ve cadde ise geçici olarak trafiğe kapatıldı. İhbarların ardından bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, su baskınlarının etkilerini azaltmak için çalışma başlattı.

Sel suları denizin rengini değiştirdi

Sevgi Plajı yönüne ilerleyen sel sularının plajda küçük yarıklar oluşturduğu ve denize karıştığı görüldü. Selin taşıdığı çamur nedeniyle deniz suyunun renginin kahverengiye döndüğü gözlemlendi.

Sevgi Plajı’nda oluşan küçük akıntılar ve rengi değişen deniz havadan görüntülenirken, bölgede ekiplerin temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.