Kuveyt'te ABD'ye ait F-15 savaş uçakları düştü

Kuveyt Ordusu, sabah saatlerinde ABD'ye ait birkaç savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, uçaklarda bulunan tüm mürettebatın kazadan sağ kurtulduğu bildirildi.

Mürettebat hastaneye kaldırıldı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu" denildi.

Yetkililerin gerekli prosedürleri uyguladığı belirtilirken, ABD'li personelin sağlık kontrolleri ve gerekli tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

'Dost ateşi' iddiası gündemde

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda, uçakların 'dost ateşi' sonucu düşmüş olabileceği ileri sürüldü. Pilotların paraşütle atlayarak kurtulduğu ve bir görüntüde sivil bir araca bindirildiği iddia edildi.

Kuveyt makamları, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve ABD ordusuyla doğrudan koordinasyon içinde teknik incelemelerin devam ettiğini açıkladı.