Kuveyt’te petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü, 10 yaralı

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi’ne (KNPC) ait olan Mina el-Ahmedi rafinerisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.



KNPC tarafından yapılan açıklamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki Asya kökenli işçinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.



KNPC ayrıca, 5 işçinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, 5 işçinin ise durumunun stabil olduğunu aktardı. Yangının bakım için kapalı olan rafinerinin 32 Nolu Gaz Sıvılaştırma Ünitesinde çıktığını ifade eden KNPC, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını açıkladı. (İHA)