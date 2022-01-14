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Kuveyt’te petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü, 10 yaralı

Kuveyt’in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi’de çıkan yangında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi’ne (KNPC) ait olan Mina el-Ahmedi rafinerisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

KNPC tarafından yapılan açıklamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki Asya kökenli işçinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

KNPC ayrıca, 5 işçinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, 5 işçinin ise durumunun stabil olduğunu aktardı. Yangının bakım için kapalı olan rafinerinin 32 Nolu Gaz Sıvılaştırma Ünitesinde çıktığını ifade eden KNPC, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını açıkladı. (İHA)

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