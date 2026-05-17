'Kuyumcu soygununa karıştınız' dediler, 2 kilo altını çaldılar
Adana'da Şerif ve Saadet Pamuk çifti, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. "Adınız kuyumcu soygununa karıştı" diyerek korkutulan yaşlı çift, yaklaşık 2 kg ağırlığındaki 33 Adana burmasını dolandırıcılara teslim etti. Şüpheliler, adamı "Savcı 4 vesikalık fotoğraf istiyor" diyerek evden uzaklaştırırken, kadını ise "Anneciğim sizin için uğraşıyoruz" sözleriyle ikna etti. Operasyonda 2 kişi tutuklanırken çift, ele geçirilen altınların kendilerine ait olmadığını savundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA