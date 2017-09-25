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Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum başladı

Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin meşru görmediği Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi başladı. Dışişleri'nden bu sabah yapılan açıklamada "Referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir" denildi.
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