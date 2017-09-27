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Kuzey Işıkları nefes kesti

Avrupa Uzay Ajansı, Kuzey Işıkları'nın çekilen görüntülerini yayınladı.
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