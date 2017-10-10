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Kuzey Kaliforniya'daki yangınlar büyüyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde başlayan ve şu ana kadar iki kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına yol açan yangınlar hızla yayılıyor.
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