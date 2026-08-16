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Kuzey Marmara'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde yaşandı.

Edirne istikametine seyreden PTT kamyoneti, bir otomobile çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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