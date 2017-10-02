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Las Vegas'ta silahlı saldırı

ABD'de bir konser esnasında silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi öldü, 12'si ağır 70 kişi yaralandı. Düzenlenen operasyonda saldırgan etkisiz hale getirildi.
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