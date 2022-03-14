Lavrov mevkidaşını eli cebinde karşıladı, ateşini ölçtürdü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Moskova’da görüştü.
DÜNYA Haber Merkezi
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Görüşme öncesi mevkidaşını 'eli cebinde' karşıladığı dikkatlerden kaçmayan Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı'yla el sıkıştıktan sonra Sani'nin ateşinin ölçülmesini istedi. Sani, ateşi ölçüldükten sonra görüşmelere devam etti.
Görüşme ardından Lavrov ve Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.