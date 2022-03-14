  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Lavrov mevkidaşını eli cebinde karşıladı, ateşini ölçtürdü

Lavrov mevkidaşını eli cebinde karşıladı, ateşini ölçtürdü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Moskova’da görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Görüşme öncesi mevkidaşını 'eli cebinde' karşıladığı dikkatlerden kaçmayan Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı'yla el sıkıştıktan sonra Sani'nin ateşinin ölçülmesini istedi. Sani, ateşi ölçüldükten sonra görüşmelere devam etti.

Görüşme ardından Lavrov ve Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

Diğer Videolar
Rus askerleri, marketleri yağmaladı
Ukrayna'da yarım tonluk bomba düştüğü binadan çıkarıldı
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Antalya’ya inen Rus pilot: Ukrayna ile olan savaş suçtur
Ali Koç: TFF ve MHK, hepiniz bırakın
Macron: Putin'i iknaya çalışıyoruz
Ukrayna: Uçağını getir 1 milyon doları al
Balıkesir Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor