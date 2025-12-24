Google Haberler

Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan özel jetin Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesinin ardından bölgede başlatılan arama-tarama çalışmaları sabah saatleriyle birlikte yoğunlaştırıldı. Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra elektrik arızası nedeniyle acil durum bildirimi yapan Falcon 50 tipi jet, Kesikkavak köyü yakınlarında boş araziye düştü. Gece yağış ve sis altında sürdürülen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla hız kazanırken, bölge güvenlik çemberine alındı.

