Liderler, işaret diliyle 'Bir Başkadır Benim Memleketim'i söyledi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan klipte CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi genel başkanları "Memleketim" şarkısını işaret diliyle söyledi.
İzmir Çiğli Belediyesi ve İzmir Sağırlar Koruma ve Kalkındırma Derneği iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla klip hazırlandı.
Klipte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü ile sağlık çalışanları, çiftçiler ve esnaflar yer aldı.
Klipte, Sanatçı Ayten Alpman'ın "Memleketim" şarkısı işaret diliyle söylendi.