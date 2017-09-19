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Limonun fiyatı üreticiyi sevindirdi

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Şahin, "Limon bu yıl iyi para ediyor. Mayer cinsi limonların kilogramı dalında 2 liradan alıcı buluyor" dedi.
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