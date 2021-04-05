Vahap Muhyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor’un bu haftaki konuğu Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım oldu. Programda; Türkiye’nin liman varlığı ve liman altyapısı, Tüm dünyada lojistik sektörünün önemi, Dünyada konteyner krizi konuları ele alındı.

“Konteynerlar limanda bekletiliyor bu yüzden navlun fiyatları 4-5 kat arttı”

Vahap Muhyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor’un bu haftaki konuğu Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım oldu. Pandemi döneminde başlayan konteyner krizine ilişkin açıklama yapan Yıldırım, “Konteynerda kriz yoktu aslında fakat ticaretin akış şekli değişti. Konyetnerlar Amerika’da sıkışıyor. Birçok ülke büyük bir şekilde ithalat yapıyor. Sonrasında bu konteynerların boş gitmesi ciddi maliyet olduğu için 60-90 gün limanda bekletiliyor. Bu sebeple limanlarda sıkışma oluyor. Bu sebepten dolayı konteyner bulmak zorlaştı, navlun fiyatları 4-5 kat arttı” ifadelerini kullandı.

“2021 kar hedefimiz 235 milyon dolar”

Vahap Muhyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor’a konuk olan Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım “Yılport geçen sene 200 milyon dolar kar etti. 2021 yılı için hedefimiz 235 milyon dolar, şu anki duruma göre 220 milyon dolar olacak gibi ama hedefimizi zorlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Alanımızda dünyada 12’nciyiz”

Vahap Muhyar’ın sunduğu Patronlar Anlatıyor’a konuk olan Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “Ben Amerika’da lojistik alanında devrim yapmak istiyorum. Bu benim idealim. Biz Yılport Holding olarak çok kısa sürede dünyanın en büyük 12’nci konteyner terminallerini yöneten şirketi olduk. Şu an 22 tane limanımız var” ifadelerini kullandı.