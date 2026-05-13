Lucas Torreira’ya saldırı girişimi: Görüntüsü ortaya çıktı, detayları öğrenildi

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya yönelik saldırının detayları netleşti. Uruguaylı oyuncuya sosyal medya üzerinden ulaştığı öne sürülen bir şüphelinin, Torreira’nın bulunduğu kafeye giderek saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı polis ekiplerince ticari takside yakalandı.

Olay, 12 Mayıs saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi’nde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre Y.Y. isimli şüpheli, sosyal medya üzerinden takip ettiği Lucas Torreira’nın bulunduğu oyun alanına geldi. Şüphelinin, merdiven bölümünde futbolcunun burnuna yumruk atmaya çalıştığı belirtildi.

Takside yakalanarak gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay sonrası ticari taksiye binerek uzaklaşmak isteyen şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İ.B. isimli kadınla Torreira’nın da ilgilenmesi nedeniyle futbolcuyu takip ettiğini ve bu nedenle olay yerine gittiğini söylediği öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı

Lucas Torreira’nın ise ifadesinde, söz konusu kadının kız arkadaşı olduğunu belirterek şüpheli hakkında daha önce savcılık aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olaydan dolayı şikayetçi olduğunu söylediği aktarıldı.

Yaşanan arbedede Torreira’nın şoförü olduğu belirtilen E.S’nin tarafları ayırmak için şüpheliye müdahale ettiği kaydedildi. Yapılan kontrollerde futbolcunun sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildiği öğrenildi.

Şüphelinin suç kaydı bulunduğu öğrenildi

Öte yandan şüphelinin “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.