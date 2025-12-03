Google Haberler

Lüks tekne bir anda alevler içinde kaldı: Kaptan ekipler tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinden Muğla’nın Marmaris yönüne doğru ilerleyen lüks bir tekne, Kalkan açıklarına geldiği sırada alev aldı. O esnada teknede bulunan kaptan, hızla olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak güvenli bir alana götürüldü.

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden bir teknede çıkan yangın paniğe yol açtı. Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, Kaş’tan Marmaris’e doğru hareket eden lüks tekneden aniden yükselen alevler üzerine kaptan, acil yardım çağrısında bulundu.

Kaptan güvenle kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri de limanda hazır beklerken, Sahil Güvenlik timi kısa sürede tekneye ulaştı. Yoğun dumanla kaplanan tekneden kaptan güvenli şekilde bota alınarak kıyıya taşındı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülürken, teknede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Popüler Videolar
Video Haberler
İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı
İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı
Türkiye'nin havası en kirli şehrinde yaşam zorlaştı: Her üç ölümden biri...
Türkiye'nin havası en kirli şehrinde yaşam zorlaştı: Her üç ölümden biri...
Ankara'daki pitbull dehşetinde yeni gelişme: O görüntüler ortaya çıktı
Ankara'daki pitbull dehşetinde yeni gelişme: O görüntüler ortaya çıktı
Telefon hırsızı kameraya yansıdı: Çaldı ama kaçamadı!
Telefon hırsızı kameraya yansıdı: Çaldı ama kaçamadı!
'Şifalı tuz' geçim kapısı oldu: 6 yıldır ailesini bu şekilde geçindiriyor!
'Şifalı tuz' geçim kapısı oldu: 6 yıldır ailesini bu şekilde geçindiriyor!
Hamside rekor av baskısı! Piyasa talebe yetişemiyor
Hamside rekor av baskısı! Piyasa talebe yetişemiyor
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Bayraktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle bir ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle bir ilke imza attı
Trabzon’a milyonluk Lamborghini ile geldi, köy yollarında ilgi odağı oldu
Trabzon’da Lamborghini sürprizi
Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı
Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı
İstanbul'u gezen Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ne hayran kaldı!
İstanbul'u gezen Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ne hayran kaldı!
Karadeniz'de Kaıros ve Vırat isimli iki tankerde patlama!
Karadeniz'de Kaıros ve Vırat isimli iki tankerde patlama!