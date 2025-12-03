Lüks tekne bir anda alevler içinde kaldı: Kaptan ekipler tarafından kurtarıldı
Antalya’nın Kaş ilçesinden Muğla’nın Marmaris yönüne doğru ilerleyen lüks bir tekne, Kalkan açıklarına geldiği sırada alev aldı. O esnada teknede bulunan kaptan, hızla olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak güvenli bir alana götürüldü.
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden bir teknede çıkan yangın paniğe yol açtı. Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, Kaş’tan Marmaris’e doğru hareket eden lüks tekneden aniden yükselen alevler üzerine kaptan, acil yardım çağrısında bulundu.
Kaptan güvenle kurtarıldı
İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri de limanda hazır beklerken, Sahil Güvenlik timi kısa sürede tekneye ulaştı. Yoğun dumanla kaplanan tekneden kaptan güvenli şekilde bota alınarak kıyıya taşındı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülürken, teknede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.