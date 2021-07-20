Lüks yatlar Bodrum'a akın etti

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinin bulunduğu Muğla, her yıl olduğu gibi bu yılda milyon dolarlık lüks yatların uğrak yeri oldu. Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin çoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında etkileyici bir yolculuğa çıkıyor.

Çok sayıda lüks yat, bu koyları mesken tuttu. Maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirleyen yatlarda bulunan misafirler, sessiz bir ortamda denize girerek dinlenme fırsatı yakalıyor.

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