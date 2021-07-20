  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Lüks yatlar Bodrum'a akın etti

Lüks yatlar Bodrum'a akın etti

El değmemiş koyların "milyon dolarlık" misafirleri denizlere renk kattı

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinin bulunduğu Muğla, her yıl olduğu gibi bu yılda milyon dolarlık lüks yatların uğrak yeri oldu. Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin çoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında etkileyici bir yolculuğa çıkıyor.

Çok sayıda lüks yat, bu koyları mesken tuttu. Maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirleyen yatlarda bulunan misafirler, sessiz bir ortamda denize girerek dinlenme fırsatı yakalıyor.

 

Dünya WEB TV'ye abone olmak için TIKLAYIN

 

#Bodrum #Marina #BayramTatili

Diğer Videolar
Bayram tatilinde "Doğu Ekspresi"ne ilgi arttı
Baykar, 'Muharip İnsansız Uçak Sistemi' projesinin ilk görsellerini paylaştı
Türkiye'nin 'uzay roketi' testi başarıyla geçti
Kurban pazarında hareketlilik arttı
Turistlerin yeni gözdesi: 'Mavi tur'
Kadın girişimcinin hikayesi: Bankacılığı bıraktı, tarıma başladı
Kastamonu mantısı ihracat yolcusu
Kurbanlık boğa 'Altınbaş' alıcısını bekliyor