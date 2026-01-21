Google Haberler

Macron’un Davos tarzı Trump’ın diline düştü

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güneş gözlüğü takmasıyla dalga geçti.

Son dönemde yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle temaslarına güneş gözlüğü ile devam eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada da aynı gözlüğü kullanması dikkat çekti.

Trump'ın diline düştü
Tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın diline düşmekten de kurtulamadı. Davos'a bugün gelen Trump, küresel kamuoyunda merakla beklenen konuşmasında Macron ile dalga geçmekten de geri durmadı. ABD Başkanı, "Dün onu o güzel güneş gözlükleriyle gördüm. Ne oldu böyle?" dedi.

Salondan kahkahalar yükseldi
Öte yandan, Trump'ın sözlerinin ardından salondan kahkahaların yükseldiği görüldü.

