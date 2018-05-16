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Maden ocağında ilk sahur

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirket tarafından işletilen kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.
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