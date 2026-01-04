Google Haberler

Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya düzenlenen operasyon kararının sadece stratejik değil, aynı zamanda psikolojik bir eşiğin aşılmasıyla alındığını ortaya çıktı.

Operasyonun arkasındaki asıl itici gücün, Maduro’nun son haftalarda sergilediği "umursamaz ve alaycı" tavır olduğu belirtiliyor.

"Blöf yapıyorlar" algısı sonu oldu

Maduro’nun, ABD’nin yaptırım ve operasyon sinyallerine karşılık devlet televizyonunda elektronik müzik eşliğinde dans etmesi ve İngilizce olarak "No crazy war" (Çılgınca bir savaş yok) diye seslenmesi, Washington’da bardağı taşıran son damla oldu. 

New York Times'ın haberine göre, Trump'ı sonunda Delta Force'u Caracas'a baskın düzenlemeye ve Maduro'yu kaçırmaya göndermeye iten şey buydu.

Popüler Videolar
Video Haberler
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
İstanbul'da rüzgarda köprüde zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Köprüde zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Maduro ve eşi New York’ta federal gözetim merkezine sevk edildi
Maduro ve eşi New York’ta federal gözetim merkezine sevk edildi
Acımasız annenin bebeğe şiddetti kamerada!
Acımasız annenin bebeğe şiddetti kamerada!
İsviçre'de kayak merkezinde 40 kişinin öldüğü yangının başladığı anlar ortaya çıktı
Crans-Montana’daki yangının başladığı anlar görüntülendi
Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı
Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı
Mahalleye çığ düştü: 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Mahalleye çığ düştü: 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Ünlü sanatçı Cahit Berkay aracıyla restorana daldı
Ünlü sanatçı Cahit Berkay aracıyla restorana daldı
Rusya: Putin'in Novgorod'daki konutuna yapılan saldırı planlı ve çok katmanlı
Rusya: Putin'in konutuna yapılan saldırı planlı ve çok katmanlı
Artvin'de çığ düştü: Bir kişinin cesedine ulaşıldı
Artvin'de çığ düştü: Bir kişinin cesedine ulaşıldı
Boğaziçi mezunu 10 yıllık bankacı taksici oldu
Boğaziçi mezunu 10 yıllık bankacı taksici oldu
Yalova halkının DEAŞ tepkisi görüntülere yansıdı: Hastane girişi karıştı
Yalova halkının DEAŞ tepkisi görüntülere yansıdı