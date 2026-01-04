Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş

Operasyonun arkasındaki asıl itici gücün, Maduro’nun son haftalarda sergilediği "umursamaz ve alaycı" tavır olduğu belirtiliyor.

"Blöf yapıyorlar" algısı sonu oldu

Maduro’nun, ABD’nin yaptırım ve operasyon sinyallerine karşılık devlet televizyonunda elektronik müzik eşliğinde dans etmesi ve İngilizce olarak "No crazy war" (Çılgınca bir savaş yok) diye seslenmesi, Washington’da bardağı taşıran son damla oldu.

New York Times'ın haberine göre, Trump'ı sonunda Delta Force'u Caracas'a baskın düzenlemeye ve Maduro'yu kaçırmaya göndermeye iten şey buydu.