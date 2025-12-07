Google Haberler

Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrilme anı kamerada

İstanbul Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. İçinde 22 kişinin bulunduğu araçta 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Minibüsün bariyerlere çarparak yan yattığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza, çalışanların mesai dönüşü yolculuğu sırasında meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
