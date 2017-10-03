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Manavgat’ta 2 ayrı orman yangını

Manavgat ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınlarında 20 dönüm alan zarar gördü
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