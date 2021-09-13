Mansur Yavaş'a Dünya Belediye Başkanı ödülü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “şeffaf yönetim” uygulamaları ve “Ankara’yı Avrupa ve Asya’nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme” vizyonu ortaya koyması, “toplumun yoksul ve dezavantajlı kesimlerini destekleyen çalışmaları” nedeniyle City Mayors Foundation (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından verilen ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nün sahibi oldu.

World Mayor ekibinin yaptığı açıklamada, “Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü, Türkiye’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Avrupa ve Asya’nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme çabası ve vizyonu nedeniyle verildi” denildi.

18 aday arasından birinci oldu

Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından da daha önce şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği ‘World Mayor’ aday listesinde bulunan Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri olmuştu.

Finale kalmasının ardından kendisine oy verenlerin gönderdiği soruları yanıtlayan Başkan Yavaş, 18 başkentin belediye başkanı arasından birinci olarak ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’ne değer bulundu.

Sosyal medyadan teşekkür etti

Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü ifade ederek, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.