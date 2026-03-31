Mantar toplamaya çıkan genç maymun buldu

Pamukkale ilçesinde kuzugöbeği mantarı aramak için ormanlık alana giden Nizamettin Yiğit, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

Mantar ararken bir anda karşısına maymun çıkan genç durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelene kadar maymunu simitle oyalayan genç o anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına aldı.

Maymun kısa süre sonra gözden kaybolurken, ekiplerin maymunu yakalama çabası ise sonuçsuz kaldı.

Ana vatanı Afrika

Vervet maymunu olarak bilinen maymunun ana vatanının Sahra Altı Afrika olduğu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilip doğaya bırakılmış olabileceği ya da bir yerden kaçmış olabileceği değerlendiriliyor.