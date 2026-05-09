Markette düşük kar dönemi: Ucuza da satış yapılabiliyor
Kırşehir’de market işletmecisi Cihan Özdemir, ürün fiyatlarını piyasa seviyesinin altına çekerek vatandaşın daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmasını sağladıklarını söyledi. Kar marjını yüzde 10 seviyesine kadar düşürdüğünü belirten Özdemir, buna rağmen zarar etmediğini ifade ederken, vatandaşlar da temel gıda ürünlerinde daha sıkı denetim yapılması gerektiğini dile getirdi.
