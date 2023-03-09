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Marmara Denizi'nde deprem! İşte Balıkesir ve Erdek'ten ilk görüntüler

Son dakika gelişmesi… Marmara Denizi’nde saat 08.28’de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Marmara Denizi’nde deprem! Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında saat 08.28’de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem, Karacabey ve Bandırma'nın yanı sıra İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi. Çok sayıda vatandaş sosyal medyada depreme ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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