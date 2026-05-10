Marmara Denizi'nde dikkat çeken renk değişimi
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında görülen turuncu ve kahverengi renk değişimi vatandaşların dikkatini çekti. Şarköy sahilinde yer yer oluşan görüntünün, deniz suyu sıcaklığındaki artışa bağlı olarak plankton yoğunluğunun yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Şirin, mevsimsel değişimlerin deniz ekosistemini etkilediğini ve uygun koşullarda çoğalan mikroskobik planktonların deniz suyunda farklı renk tonları oluşturabildiğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA