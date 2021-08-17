Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler törenle anıldı



Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, anma etkinliğinin yurt geneline yayılarak farkındalık yaratılabileceğini, Gölcük önderliğinde Türkiye Deprem Merkezi oluşturulabileceğini aktardı.

Akar, "Okullarda deprem farkındalığı yaratırken, aynı zamanda doğal afet farkındalığını da yaratmak lazım. Bu eğitim çocuklarımıza ve gençlerimize verilmelidir." diye konuştu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, her ilin Türk milletinin adeta bir evladı olduğunu ifade ederek, "Milletimizin 81 evladı, yani 81 ili var. Hangi ilimizde acı yaşansa içimiz yanar ve yardıma koşarız. Bu vesileyle 17 Ağustos tarihinde yüreğimiz yanmıştır. Yine maalesef yangılar, sellerle kardeşlerimizi kaybettik." dedi.

Yavuz, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından afetlere ilişkin paradigma değişikliği gerçekleştiğini, bu değişikliğin AFAD sisteminin kurulmasıyla başladığını, afet ve acil durumlarla ilgili tüm tedbirlerin yönetiminin tek bir merkezden yürütüldüğünü vurguladı.