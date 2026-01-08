Google Haberler

Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul’da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli lodos ve yağışlı hava, gün boyunca da devam etti. Sert rüzgar nedeniyle Esenler ve Okmeydanı’nda bazı konut ve iş yerlerinin çatıları zarar görürken, yoğun yağış sonrası kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı.

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos, gün boyunca etkisini göstermeye devam etti. Megakentte kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları yerinden koparken, yoğun yağışın ardından birçok noktada su baskınları yaşandı.

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Okmeydanı’nda bir binanın çatısı savrularak sokağa düşerken, Esenler Menderes Mahallesi’nde rüzgarın etkisiyle uçan çatı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Sarıyer’de ise lodos nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi. Şiddetli rüzgar, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde maddi hasara yol açtı.

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiİstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildiGündem
