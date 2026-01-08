Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos, gün boyunca etkisini göstermeye devam etti. Megakentte kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları yerinden koparken, yoğun yağışın ardından birçok noktada su baskınları yaşandı.

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Okmeydanı’nda bir binanın çatısı savrularak sokağa düşerken, Esenler Menderes Mahallesi’nde rüzgarın etkisiyle uçan çatı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Sarıyer’de ise lodos nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi. Şiddetli rüzgar, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde maddi hasara yol açtı.