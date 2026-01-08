Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İstanbul’da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli lodos ve yağışlı hava, gün boyunca da devam etti. Sert rüzgar nedeniyle Esenler ve Okmeydanı’nda bazı konut ve iş yerlerinin çatıları zarar görürken, yoğun yağış sonrası kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı.
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Okmeydanı’nda bir binanın çatısı savrularak sokağa düşerken, Esenler Menderes Mahallesi’nde rüzgarın etkisiyle uçan çatı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Sarıyer’de ise lodos nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi. Şiddetli rüzgar, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde maddi hasara yol açtı.