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Marmaray seferleri durdu

Elektrik tellerinde yaşanan bir arıza nedeniyle durdurulan Marmaray seferleri, Üsküdar aktarmalı olarak yapılmaya başlandı.
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