Marmaris Turunç beldesi tahliye ediliyor

Çökertme'de hızla ilerleyen yangın tehdit ediyor

Milas'ın Çökertme'de Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yerleşim bölgesine doğru ilerliyor. Çökertme sahilinde tahliye işlemleri yapılıyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medyadan daha önce de yanğın çıkın bölgenin son halini paylaştı.

Kaymakam ve yetkililerle görüntüğünü beliten Tokat, müdahaleye gelen helikopterlerle birlikte uçakların da bölgeye yönlendirilmesini istedi.



Tokat, bölgede akşam saatlerine kalınırsa alevlerin Çökertme sahiline inebileceğini ve durumun daha tehlikeli bir hal alacağını söyledi.

Marmaris'te yangın evlere sıçradı

Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı. Bölgedeki evler boşaltıldı. Vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek veriyor. Alevlerin bir an önce söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde yangın sürüyor

Marmarus'in Hisarönü Mahallesi'nde etkili olan yangın, Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında devam ediyor. Y.angını kontrol altına almak için çalışan Orman Bakanlığı personeline, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekip ve gönüllüler de destek veriyor.

Yangında Ula ilçesi kırsalında yaşayan bazı vatandaşlar, yangın söndürme ekiplerine imece usulü hazırladıkları su, buz ve gıda dağıttı.

Gönüllü olarak bölgede bulunan Bülent Çakır, "Buraya yaklaşık 80 kilometre uzaklıktan geldik. Buzları arazözlere ve yangın söndürme işçilerine dağıtıyoruz. Burada en çok buz ve soğuk su lazım." dedi.

Manavgat'te evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Manavgat'taki orman yangını nedeniyle bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlçede 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken düşük nem ve rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.

Daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Beydiğin Mahallesi'ne ilerledi. Mahalle, tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmasına destek verdiği yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Bodrum için vatandaşlar seferber

Bodrum'da Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde orman yangınını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Beyciler Mahallesi'nde başlayan ve hızla yayılan ylangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin dört köşesinden gelen yangın söndürme ve itfaiye araçları müdahale ediyor.

Yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesine ulaştı, bazı evler yangın bölgesinde kaldı. Bu evler hızla tahliye edildi. Kıyıdaki iskelelere yanaşan bot ve teknelerle bölgeden tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli alanlara götürüldü.

Aşağı Mazı Mahallesi sahiline kadar ulaşan alevler, sahilde park halindeki otomobile de sıçradı.

Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarına hava araçları, arazözler ve itfaiyenin yanı sıra İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait 5 TOMA da destek veriyor.

TOMA'larla alevlere su sıkılıyor

Yanan evlerin arasına giren TOMA'lar, alevlere tazyikli su sıkıyor. Alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun mücadele sarf ediliyor. Söndürme çalışmalarına ilçedeki bazı inşaat şirketlerine ait beton mikserleri, sulama tankerleri ile arama kurtarma dernekleri, mahalle sakinleri ve gönüllüler de destek veriyor.

Yangın bölgesine giden güzergahta güvenlik tedbiri de alan güvenlik güçleri, özel araçların geçişine izin vermiyor.

Alanya'da Susuz Yaylası yanıyor

Antalya'nın Alanya ilçesi Güzelbağ ve Bayır mahalleleri ile Susuz Yaylası'na sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dün tahliye edilen bölgelerden Güzelbağ ve Bayır mahallelerinin ormanlık alanlarındaki yangın, bugün kontrol altına alınırken, Susuz Yaylası'ndaki alevleri söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Alevlerin büyük hasar verdiği Bayır Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Alanya Belediyesine bağlı yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başladı.