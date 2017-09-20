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Marmaris'te NATO tatbikatı

NATO'nun denizaltı arama ve kurtarma faaliyetlerinde iş birliğini amaçlayan "Dynamic Monarch-17" tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
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