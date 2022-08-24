Marmaris'te safari cipi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
Marmaris'te turistleri taşıyan safari cipinin devrilmesi sonucu Irak uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi. Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobile ön kısmından çarptı.
Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Kazaya karışan araç sürücüleri, gözaltına alındı.
Iraklı turistleri taşıyan cip safarinin turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi.
Otomobilin sürücüsü Ali K.T. kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'ten Datça istikametine seyir halindeyken yolda savrulan cipin devrilerek üzerine doğru geldiğini dile getirdi.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği kara yolu, araç trafiğine kapandı.