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Marmaris'te yine orman yangını çıktı

Dün ilçe merkezinde yağan yağmurla sevinç yaşanan Muğla'nın Marmaris ilçesinde muhteşem bir doğaya sahip İnbükü bölgesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Marmaris'te Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

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