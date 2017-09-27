ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması

MEB Müsteşarı Tekin, TEOG yerine gelecek modelin merkezinde sınav yerine çocukların yeteneklerinin olacağını söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.