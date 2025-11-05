Google Haberler

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'a sokak ortasında taciz

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, başkent sokaklarında açıklama yaparken kameralar önünde alkollü bir adamın tacizine uğradı.

Halkla doğrudan temas kurmayı tercih eden Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, dün başkent Meksiko’da vatandaşlarla bir araya geldiği sırada alkollü bir adamın tacizine uğradı.

Kameraların kayıtta olduğu o anlarda Sheinbaum'un soğukkanlılığını koruduğu ve 'endişelenmeyin' dediği duyulurken, korumaların geç de olsa araya girdiği görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından ülkede artan güvenlik zafiyeti ve siyasetçilere yönelik şiddet eylemleri yeniden alevlendi. 

Geçtiğimiz haftalarda da Meksika'da bir belediye başkanı suikasta uğramıştı. 

Kaynak: HABER MERKEZİ
