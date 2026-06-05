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Meksika’da LPG faciası: 4 tanker patladı, 2 bin kişi tahliye edildi

Meksika'nın Puebla eyaletinde LPG yüklü 4 tanker art arda patlayarak dev bir alev topuna dönüştü. Patlama sonrası çevredeki hastane, evler ve okullardan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilirken, 3 kişi yaralandı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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