Meksika’da LPG faciası: 4 tanker patladı, 2 bin kişi tahliye edildi
Meksika'nın Puebla eyaletinde LPG yüklü 4 tanker art arda patlayarak dev bir alev topuna dönüştü. Patlama sonrası çevredeki hastane, evler ve okullardan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilirken, 3 kişi yaralandı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.