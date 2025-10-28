Google Haberler

Melissa Kasırgası “Kategori 5”e yükseldi: Saatte 282 kilometre hızla ilerliyor

ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Kasırga Avcıları” olarak bilinen 53. Hava Keşif Filosu, Jamaika’ya doğru ilerleyen Melissa Kasırgası'nın içinden geçerek veri topladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) için yapılan keşif uçuşunda kaydedilen görüntüler, kasırganın etkileyici gücünü gözler önüne serdi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin "Kasırga Avcıları", Jamaika'ya ilerleyen Melissa Kasırgası'ndan geçti.
Melissa Kasırgası, Karayip ada ülkesi Jamaika'ya doğru ilerliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin "Kasırga Avcıları" olarak bilinen 53. Hava Keşif Filosu, ABD Ulusal Kasırga Merkezi için veri toplamak üzere Melissa Kasırgası'nı görüntüledi. Kasırgadan kaydedilen görüntüler, görsel şölen oluşturdu.

ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, saatte 282 kilometre hıza ulaşan Melissa Kasırgası'nın şiddetini "kategori 5"e yükseltti.

Dünya genelinde 2025'in en güçlü fırtınası olması beklenen Melissa, Jamaika'nın ardından Küba ve Bahamalar'da etkili olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
