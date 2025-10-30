Melissa Kasırgası sonrası yıkım görüntüleri ortaya çıktı
Melissa Kasırgası Jamaika’da büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık 25 bin kişi sığınaklara tahliye edilirken, adanın yüzde 77’sinde elektrik kesintisi yaşandı. Yıkımın boyutu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Karayipler’i etkisi altına alan Melissa Kasırgası, Jamaika’da büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgârlar, aşırı yağışlar ve fırtına dalgaları nedeniyle çok sayıda yerleşim bölgesi sular altında kaldı. Kasırganın ardından yıkımın boyutu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
Jamaika Ulusal Afet Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle yaklaşık 25 bin kişinin geçici sığınaklara tahliye edildiği bildirildi.
“Adanın yüzde 77’sinde elektrik kesintisi var”
Jamaika Eğitim Bakanı Dana Morris Dixon, ülkedeki altyapı hasarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Dixon, “Ada genelinde elektrik şebekesinin yüzde 77’sinde kesinti yaşanıyor ancak su sistemlerimiz büyük ölçüde işlevini sürdürüyor” dedi.