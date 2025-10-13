'Melodili yol' şimdi de Edirne'de! Sürücüler Mehter Marşı dinliyor
Edirne-Kırklareli kara yolunda sürücülere farklı bir deneyim sunan 'melodili yol' uygulaması hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Söğütlüdere köyü mevkisinde belirlenen yol kesiminden geçen sürücüler, 80 kilometre hızla ilerlediklerinde Mehter Marşı'nı duyabiliyor. Uygulama, hem yol güvenliğine dikkat çekmeyi hem de sürücülere keyifli bir yolculuk deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA