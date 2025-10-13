Google Haberler

'Melodili yol' şimdi de Edirne'de! Sürücüler Mehter Marşı dinliyor

Edirne-Kırklareli kara yolunda sürücülere farklı bir deneyim sunan 'melodili yol' uygulaması hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Söğütlüdere köyü mevkisinde belirlenen yol kesiminden geçen sürücüler, 80 kilometre hızla ilerlediklerinde Mehter Marşı'nı duyabiliyor. Uygulama, hem yol güvenliğine dikkat çekmeyi hem de sürücülere keyifli bir yolculuk deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Pastaneye el bombası atıldı: Güvenlik kamerası anbean kaydetti
Pastaneye el bombası atıldı: Güvenlik kamerası anbean kaydetti
Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada
Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada
Gemlik’te sahnede kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı hayatını kaybetti
Gemlik’te sahnede kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı hayatını kaybetti
20 bin TL'ye kendi aracını yaptı: 5 litre benzinle 370 kilometre yol gidiyor
20 bin TL'ye kendi aracını yaptı: 5 litre benzinle 370 kilometre yol gidiyor
Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışma! Uçaklar havalandı
Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışma! Uçaklar havalandı
Şov meraklısı esnaf, müşterileri yıkadı
Şov meraklısı esnaf, müşterileri yıkadı
Karabük'te akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsüne kırmızı ışıkta arkadan çarptı
Karabük'te akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsüne kırmızı ışıkta çarptı
Bebekli aileyi sıkıştıran araç bariyerlere uçtu: Korku dolu anlar anne tarafından saniye saniye kaydedildi
Bebekli aileyi sıkıştıran araç bariyerlere uçtu: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Mudanya’da faciaya dönüşen yangın kamerada: 170 küçükbaş hayvan küle dönerek telef oldu
Mudanya’da faciaya dönüşen yangın: 170 küçükbaş hayvan küle döndü
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
Adliye önünde dehşet anları! Otomobilini yakınlarının üzerine sürdü: 4 kişi yaralandı
Adliye önünde dehşet anları! Otomobilini yakınlarının üzerine sürdü: 4 kişi yaralandı
Pişkin hırsız girdiği markette alem yaptı
Pişkin hırsız girdiği markette alem yaptı