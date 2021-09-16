Merkez Bankası 23 Eylül’deki faiz toplantısında ne yapar?

Gözler Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Toplantı öncesinde bankanın attığı adımlar dikkat çekti. Merkez Bankası 15 Eylül'de yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 2 puan artırdı. 1 Ekim itibarıyla TL cinsi zorunlu karşılık tesisleri yaklaşık 13,9 milyar lira, döviz ve altın cinsi zorunlu karşılık tesisleri ise yaklaşık 3,4 milyar dolar karşılığı artacak.

Gazeteci Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu Merkez Bankası'nın bu adımlarını ve PPK toplantısını dair beklentileri Şans Sohbetleri'nde değerlendirdi.

İkili şunları söyledi;

Ağaoğlu: Merkez Bankası’nın faiz artıracağı bir toplantıya gidiliyor olsaydı zorunlu karşılıkları artırdığın zaman birbirini destekleyen tutarlı bir politika uygulanıyor derdim. Çünkü hem faizleri artıracaksınız hem de piyasadaki likiditeyi çekeceksiniz demek ki TL’yi güçlendireceksiniz. Veya kullanılabilir TL’yi azaltarak daha kıymetli kaynak haline getireceksiniz. Anlaşılırdı.

Güldağ: Yok, hatta sanki şey gibi bir şey yapacağım ötekini onun için hazırlık diye belki de piyasanın aklında bir fikir var. Birini yağacağım ötekinin getireceği sıkıntıları kısmen burayla karşılayabilir miyim gibi…

Ağaoğlu: Çok zorlarsan şöyle bir analiz yapabiliriz; ben faizleri indireceğim, ben faizleri indirdiğim zaman da insanlar döviz alacaklar bu aldıkları dövizi bankalar için maliyetli hale getireyim ki onları döviz almaktan vazgeçir. Bu biraz Nasrettin Hoca, ben yolun kenarına dikenler ekeceğim, koyunlar geçecek, geçerken yünleri takılacak, onları toplayacağım kazak öreceğim, pazara gideceğim, satacağım, paranı ödeyeceğim.

Güldağ: Benziyor da Nasrettin Hoca’dan bu yana da bu söylenip duruyor, bunu denemekten de vazgeçen yok.

Ağaoğlu: O yüzden de zaman en kıymetli kaynak, en kıt kaynak. Bunu dene yanıl, dene yanıl… Denenmişleri var. Bu sohbetleri sıkça tekrarladığım bir şey vardı; ‘Hiç ders alınsaydı tekerrür eder miydi tarih? Mehmet Akif Ersoy’ Neden ders almıyoruz, almış olanlarla neden bu konular istişare edilmez, hiçbir fikrim yok yani.

Güldağ: Senin beklentin nedir PPK’dan ne olur diye düşünüyorsun?

Ağaoğlu: Ben yıl sonuna kadar herhangi bir faiz indirimi beklemiyorum. Çünkü şöyle, şu anda 19,35’teki enflasyona karşılık 19 politika faiziniz var kalkacaksınız bunu 18,50, 18, 17,50… Yani merkez bankacılığı literatürüne bir kez daha geçersiniz. O zaman da sorarlar neden bunu 17-18 yapıyorsunuz, 5 yapın 3 yapın 0 yapın… O yüzden ben politik olarak doğru bulmuyorum.