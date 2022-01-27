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Merkez Bankası enflasyon raporunun şifreleri | Üzeyir Doğan ile Piyasa Yorumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla 27 Ocak'ta Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenledi.

DÜNYA Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumunu yaptığı 2022 yılının ilk Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerine yukarı yönlü sert revizeler geldi. 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahmini 11,4 puan artışla yüzde 23,2'ye yükseltildi. Gıda enflasyonunda beklentiler 11,3 puan artırıldı.

Raporda öne çıkan mesajları Gedik Yatırım / Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’da değerlendirecek.

 

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