Merkez Bankası Faiz Kararı! Dolar Ne Kadar Yatay Seyredecek? | Gökhan Uskuay ile Piyasa Yorumu
Merkez Bankası'nın faiz kararını ve etkilerini ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Gökhan Uskuay, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendiriyor
DÜNYA Haber Merkezi
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Merkez Bankası, şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. PPK'dan piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Böylece haftalık repo faizi olan politika faizini yüzde 14 seviyesinde kaldı. Peki bu kararın dolara ve enflasyona etkisi ne olacak?.