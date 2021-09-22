Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar 2.5 ayın zirvesini gördü! Artış sürecek mi?

Gerz şunları söyledi;

Dolar/TL'nin buraya gelmesi bu haftanın gergin bir hafta olduğunu gösteriyor. Dünyada bir enflasyon süreci var. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları faiz artırmaya başladı fakat büyük merkez bankaları bu artışın geçici olduğunu düşünüyorlar ve politika faizini artırmıyorlar.

PARA POLİTİKASI SORUNU YAŞIYORUZ

Türkiye burada tamamen ayrı ligde , dünyadaki enflasyon artışından önce başladı bizdeki artış... Bunun yanında para politikası sorunu yaşıyoruz. Bunu Merkez Bankası'nın kendi kararlarını verememesi olarak nitelendirelim. Bu anlamda Merkez bu hafta önemli bir test verecek.

NACİ AĞBAL UYARDI

Merkez Bankası'nın kararı çok kritik bir karar. Eski MB Başkanı Naci Ağbal'ın sosyal medyadaki paylaşımı, eski başkan olarak bir açıklama yapması bir uyarı gibi geldi bana. 'Son yıllarda sürekli yapılan hataları tekrar yapmayalım' gibi bir mesajı vardı. Kavcıoğlu'nun politika faizi enflasyonun üzerinde olacak söylemleri vardı. Fakat geçtiğimiz aydan itibaren "çekirdek enflasyon" gündeme getirildi. Akademik olarak bu doğru olsa da zamanlaması çok manidar. Faizin enflasyonun üzerinde kalması için en az 0.50 faizin artırılması gerekiyor. Piyasa bu duruma tepki gösterdi ve hıncını dolardan çıktı. Bu kurun geçici olduğunu düşünüyorum fakat yatırımcıları bu konuda ikna edemiyorum. Türkiye'de dolarizasyon katılaştı.

FED VE TCMB FAİZİ DEĞİŞTİRMEZ

Fed'den bir değişiklik beklemiyoruz ama varlık alımlarını azaltma yönünde mesajlar verebilir. Bizim Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutacağını, çekirdek enflasyonun bu yüzden gündeme geldiğini düşünüyorum. Bunun sonucu olarak piyasanın gevşeyeceğini ve doların 8.50 civarına inmesini bekliyorum. Önümüzdeki süreçte ise enflasyon izin verirse faiz indirimine gidileceğini ve yıl sonuna kadar böyle devam edeceğini öngörüyorum.