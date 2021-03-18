Merkez Bankası faiz kararı

Şans Sohbetleri’nde bu hafta Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan artırmasını değerlendiren gazeteci Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu, kararın dünya genelinde faizlerde yukarı yönlü baskı olmamasına karşın çok da itiraz edilecek bir karar olmadığında birleşti. Artırımın Merkez Bankası’nın elini güçlendirecek, Başkan Naci Ağbal’ın kredibilitesini yükseltecek bir adım olduğunu aktaran Ağaoğlu, yılsonu faiz tahminin ise yüzde 12,5-13,5 olduğunu kaydetti.

Ali Ağaoğlu: İlk defa Merkez Bankası'nın aldığı karardan bu kadar uzak kaldım.

➤Daha önce ucuz kredi verilmesiyle başlayan talep enflasyonuna karşı bu sefer arz yönlü bir enflasyon var ve bunun da büyük kısmı yurt dışından geliyor.

➤İthal enflasyona karşı, ki buna arz şoku diyoruz, buna karşı faiz artışıyla mücadele etmek ne kadar doğrudur, bu soru işareti. Talep yönlü enflasyon olmadığı için faiz artışına gerek yoktu diye düşünüyorum.

➤Emtia fiyatlarının artışıyla gelen maliyet yönlü enflasyonu baskılamak için faiz artırdığınızda bu kur üzerinde düşürücü etki yaratacak. Evet, doğru. Düşük kur enflasyon rakamlarının düşük çıkmasına neden olacak lakin bu bizde bir tür enerji birikmesine yol açıyor. Gün geliyor, o enerji patlıyor.

➤Faiz artışını pek anlamlı görmediğimin tekrar altını çizeceğim. Bu denli yüksek faizi karşılayabilecek EBITDA veya FAVÖK geliri elde eden şirket sayısı oldukça az. Bugün %19 politika faizi olduğu yerde kredilerin 20-22 seviyesine çıkması an meselesi.

Hakan Güldağ: Dünyada faizlerle ilgili yukarı doğru bir baskı yok. Dünkü FED'in yaklaşımı da ortadayken... Her şeye rağmen bu kadar acil bir durum olduğunu düşünmüyorduk. Belki de hiç artırım olmaz diye bakıyordum.

Ali Ağaoğlu: Amerikan 10 yıllıkları bugün 1,75'te şu anda. FED'den sonra yükselmiş durumda. Buna karşı ön alıcı bir adım mıydı dersek; 1.45 kritik eşikti, şimdi 1,78-1,80 bandı. Ben burada tutulabileceğini düşünüyorum.

➤Çok da itiraz edebileceğimiz bir karar değil. Olası risklere karşı MB'nin elini rahatlatacak, Ağbal'ın kredibilitesine de katkı sağlayacaktır. Ama işler yoluna girdiğinde çok hızlı faiz indirimleri gerekecek. Benim yılsonu tahminim 12,5-13,5 bandı.

➤Kurda radikal bir düşüş beklemiyorum. MB yöneticisi olsaydım, faiz artışı yerine kur 6,85'e düşerse 5 milyar dolar alım yaparak kurun aşağı düşmesini sağlardım.