Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nın kararının yerinde olduğunu söyleyen Turşucu, " PPK metninde güvercin bir hava yok.

Öncekiler gibi şahin bir metin. Metinde enflasyondaki önemli risklerden bahsediyor. Enflasyonda yaz aylarında oynaklık olabileceğini söylüyor. Enflasyon Ağustos'ta yüzde 19'un üzerine çıkabilir ama Eylül ayından itibaren enflasyonda baz etkisiyle sert düşüşler göreceğimizi düşünüyorum. Merkez Bankası'nın da buna paralel olarak yılın son çeyreğinde faiz indirmesi beklenebilir" dedi.

KURDA DÜŞÜŞ OLABİLİR

Dolar/TL'de bir gevşeme beklediğini söyleyen Turşucu şunları kaydetti: "Merkez Bankası kararıyla TL pozitif ayrıştı. Dolar/TL'de 8,58'in altı önemli. 8,42'lere doğru bir düşüş görebiliriz. Ancak kurda düşüşün kalıcı olması için 8,40'ın altına inmesi gerekiyor. İnerse enflasyona olumlu etkileri olabilir.