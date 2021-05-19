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Merkez Bankası koruma kalkanını açtı

Şans Sohbetleri’nde Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan artırmasını değerlendirildi.

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Şans Sohbetleri’nde bu hafta Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan artırmasını değerlendiren gazeteci Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu, kararın dünya genelinde faizlerde yukarı yönlü baskı olmamasına karşın çok da itiraz edilecek bir karar olmadığında birleşti. Artırımın Merkez Bankası’nın elini güçlendirecek, Başkan Naci Ağbal’ın kredibilitesini yükseltecek bir adım olduğunu aktaran Ağaoğlu, yılsonu faiz tahminin ise yüzde 12,5-13,5 olduğunu kaydetti.

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