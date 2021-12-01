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  4. Merkez Bankası'ndan dövize müdahale! | Serkan Gönençler ile Piyasa Yorumu

Merkez Bankası'ndan dövize müdahale! | Serkan Gönençler ile Piyasa Yorumu

Müdahaleyi Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler Dünya Web TV GYY Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Merkez Bankası, döviz kurlarındaki artış nedeniyle piyasaya satış yaparak müdahale ettiğini açıkladı. TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Açıklamada satılan döviz miktarıyla ilgili bilgi verilmedi. Kur, 13.80'den 12.50 altına inse de kalıcı olamadı ve 13.20 üzerine geri geldi. TCMB piyasaya doğrudan döviz müdahalesini son olarak Ocak 2014'te 3.15 milyar dolar satarak yapmıştı. 19 Kasım'daki son verilere göre TCMB'nin brüt döviz rezervi 88 milyar dolar olurken, net döviz rezervi 25 milyar dolar, swap hariç net rezerv ise -35.3 milyar seviyesinde

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